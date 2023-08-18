Конкурсантами премии уличной культуры «Кардо» в Ставрополе стали граждане 20 стран

Отмечается, что во время церемонии открытия конкурса состоялось шоу на двух сценах. На верхней выступали танцоры, а на нижней свои трюки показывали участники премии. Они выезжали к зрителям на маслкарах, «жигулях»-кабриолетах и раритетных «Победах».