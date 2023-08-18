Конкурсантами премии уличной культуры «Кардо» в Ставрополе стали граждане 20 стран

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
В состав конкурсантов и судей «Кардо» вошли более 50 граждан из Аргентины, Беларуси, Бразилии, Германии, Греции, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Коста-Рики, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Таджикистана, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии, пишут «Новые Известия».
Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, выступивший на открытии конкурса, молодежь мира общается на одном языке, несмотря на санкции, их объединяют творчество, спортивный дух, стремление к новым вершинам. Он отметил, что организованный на Ставрополье конкурс это подтверждает.
«Единение молодежи помогает разрушать стены, которые пытаются искусственно возвести вокруг нашей страны. И открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи», — заявил губернатор.
Отмечается, что во время церемонии открытия конкурса состоялось шоу на двух сценах. На верхней выступали танцоры, а на нижней свои трюки показывали участники премии. Они выезжали к зрителям на маслкарах, «жигулях»-кабриолетах и раритетных «Победах».
«Кардо» — первый и единственный в мире международный конкурс-премия, основными целями которого являются развитие и поддержка уличной культуры и спорта. Гранд-финал конкурса в Ставрополе определит лучших в 10 номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг.
Поддержка конкурса оказывается в том числе в рамках краевой госпрограммы «Молодежная политика».