Копия первого паровоза появится в Нижне-Выйском сквере Нижнего Тагила в сентябре

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
На данный момент в сквере проводятся работы по реконструкции подпорной стены, сделан фундамент для санитарного модуля, установлены бордюры и опоры наружного освещения. Подготавливаются дорожки и парковки для асфальтирования.
По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, постепенно рабочие входят в график, который был нарушен по причине необходимости замены канализационного коллектора. На следующей неделе планируется начать установку детских комплексов, шезлонгов, скамеек и урн.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижнем Тагиле продолжаются также работы по реконструкции сквера на улице Верхняя Черепанова, 44, пешеходной зоны на Черноисточинском шоссе и участке Ленинградского проспекта.
Работы на пешеходной зоне в районе Черноисточинского шоссе уже завершены на 75%. До конца августа здесь завершатся выкладка плитки, асфальтирование парковок и проездов, а также появятся лавки и качели. Кроме того, будут обустроены зеленые зоны.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев считает, что после обновления в обновленной зоне жители города смогут там проводить больше времени.
Также в середине октября должны быть завершены работы по благоустройству Ленинградского проспекта. На участке от улицы Зари до улицы Чайковского проводится укладка тротуарной плитки. Сделаны бордюры и велодорожки, а также проложены сети для наружного освещения.