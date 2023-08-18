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Копия первого паровоза появится в Нижне-Выйском сквере Нижнего Тагила в сентябре

Копия первого паровоза появится в Нижне-Выйском сквере Нижнего Тагила в сентябре

18 августа 2023, 08:34
Фото: 1MI
Уменьшенную копию первого паровоза, созданного братьями Черепановыми, планируется установить в Нижне-Выйском сквере Нижнего Тагила в сентябре. Рядом с новым объектом также сделают небольшую сцену.

На данный момент в сквере проводятся работы по реконструкции подпорной стены, сделан фундамент для санитарного модуля, установлены бордюры и опоры наружного освещения. Подготавливаются дорожки и парковки для асфальтирования.

По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, постепенно рабочие входят в график, который был нарушен по причине необходимости замены канализационного коллектора. На следующей неделе планируется начать установку детских комплексов, шезлонгов, скамеек и урн.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижнем Тагиле продолжаются также работы по реконструкции сквера на улице Верхняя Черепанова, 44, пешеходной зоны на Черноисточинском шоссе и участке Ленинградского проспекта.

Работы на пешеходной зоне в районе Черноисточинского шоссе уже завершены на 75%. До конца августа здесь завершатся выкладка плитки, асфальтирование парковок и проездов, а также появятся лавки и качели. Кроме того, будут обустроены зеленые зоны.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев считает, что после обновления в обновленной зоне жители города смогут там проводить больше времени.

Также в середине октября должны быть завершены работы по благоустройству Ленинградского проспекта. На участке от улицы Зари до улицы Чайковского проводится укладка тротуарной плитки. Сделаны бордюры и велодорожки, а также проложены сети для наружного освещения.

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#Ирина Кирилова#Касается каждого#Паровоз#Реконструкция#Сквер#Нацпроект#Благоустройство#Город#Нижний Тагил
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