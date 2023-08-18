Копия первого паровоза появится в Нижне-Выйском сквере Нижнего Тагила в сентябре

Работы на пешеходной зоне в районе Черноисточинского шоссе уже завершены на 75%. До конца августа здесь завершатся выкладка плитки, асфальтирование парковок и проездов, а также появятся лавки и качели. Кроме того, будут обустроены зеленые зоны.