Мама из Среднеуральска попала под суд за сбор 2,5 млн под предлогом поездки в Париж

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:55
Всего в суд с исковым заявлением обратились 26 родителей. По словам одной из мам, женщина потратила средства на открытие своего магазина, пишет Ура.ру. Она отметила, что обвиняемая ездит на море и ведет собственный бизнес — цветочный магазин и салон красоты.
Напомним, жители Среднеуральска обвинили многодетную мать в растрате средств, которые родители сдали на поездку в Париж. Их дети занимались в танцевальной студии и планировали ехать во дворец ЮНЕСКО. Однако родители детей уверены, что их обманули. Одна и пострадавших рассказывала, что за одного ребенка нужно было заплатить 45 тысяч. После этого поездку постоянно переносили, а потому женщина попросила вернуть деньги, но этого не случилось. Еще одна мама заплатила 186 тысяч рублей.