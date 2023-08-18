Мама из Среднеуральска попала под суд за сбор 2,5 млн под предлогом поездки в Париж

Напомним, жители Среднеуральска обвинили многодетную мать в растрате средств, которые родители сдали на поездку в Париж. Их дети занимались в танцевальной студии и планировали ехать во дворец ЮНЕСКО. Однако родители детей уверены, что их обманули. Одна и пострадавших рассказывала, что за одного ребенка нужно было заплатить 45 тысяч. После этого поездку постоянно переносили, а потому женщина попросила вернуть деньги, но этого не случилось. Еще одна мама заплатила 186 тысяч рублей.