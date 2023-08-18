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Многодетную маму из Среднеуральска судят за растрату 2,5 млн рублей

Мама из Среднеуральска попала под суд за сбор 2,5 млн под предлогом поездки в Париж

18 августа 2023, 08:48
Фото: 1MI

Многодетную маму из Среднеуральска судят за растрату 2,5 млн рублей

В Верхней Пышме начался суд над жительницей Среднеуральска. Женщина собрала с родителей 2,5 млн рублей под предлогом поездки в Париж с детьми. Однако поездка не состоялась, а женщину обвинили в мошенничестве.

Всего в суд с исковым заявлением обратились 26 родителей. По словам одной из мам, женщина потратила средства на открытие своего магазина, пишет Ура.ру. Она отметила, что обвиняемая ездит на море и ведет собственный бизнес — цветочный магазин и салон красоты.

Напомним, жители Среднеуральска обвинили многодетную мать в растрате средств, которые родители сдали на поездку в Париж. Их дети занимались в танцевальной студии и планировали ехать во дворец ЮНЕСКО. Однако родители детей уверены, что их обманули. Одна и пострадавших рассказывала, что за одного ребенка нужно было заплатить 45 тысяч. После этого поездку постоянно переносили, а потому женщина попросила вернуть деньги, но этого не случилось. Еще одна мама заплатила 186 тысяч рублей.

В Среднеуральске жители обвинили многодетную мать в растрате чужих 2 млн рублей
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#Ирина Кирилова#Суд#Растрата#Обман#Родители#Дети#Свердловская область
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