На СВО погиб 45-летний боец из Каменска-Уральского

Коллеги отзываются о нем как о профессионале и очень трудолюбивом человеке. Также они отмечают, что он был надежным и заботливым членом семьи. К своим 45 годам он успел стать дедушкой. На СВО Сергей был успешен, справлялся с поставленными задачами.