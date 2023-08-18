На СВО погиб 45-летний боец из Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Он был ефрейтором, его звали Сергей Малышев. В администрации сказали, что на СВО он отправился 28 сентября, а 2 августа скончался. Его ранения оказались несовместимы с жизнью, сообщает сообщество «ВКаменскеЖИТЬ».
Коллеги отзываются о нем как о профессионале и очень трудолюбивом человеке. Также они отмечают, что он был надежным и заботливым членом семьи. К своим 45 годам он успел стать дедушкой. На СВО Сергей был успешен, справлялся с поставленными задачами.
Ранее он служил в пограничных войсках. В Каменске-Уральском работал на одном из крупных промышленных предприятий. Теперь он посмертно награжден орденом Мужества. Церемония прощания с ним пройдет на Аллее славы 19 августа в 12:00.