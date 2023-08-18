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На СВО погиб 45-летний боец из Каменска-Уральского

На СВО погиб 45-летний боец из Каменска-Уральского

18 августа 2023, 07:42
Фото: 1MI
На спецоперации погиб боец из Каменска-Уральского. Ему было 45 лет.

Он был ефрейтором, его звали Сергей Малышев. В администрации сказали, что на СВО он отправился 28 сентября, а 2 августа скончался. Его ранения оказались несовместимы с жизнью, сообщает сообщество «ВКаменскеЖИТЬ».

Коллеги отзываются о нем как о профессионале и очень трудолюбивом человеке. Также они отмечают, что он был надежным и заботливым членом семьи. К своим 45 годам он успел стать дедушкой. На СВО Сергей был успешен, справлялся с поставленными задачами.

Ранее он служил в пограничных войсках. В Каменске-Уральском работал на одном из крупных промышленных предприятий. Теперь он посмертно награжден орденом Мужества. Церемония прощания с ним пройдет на Аллее славы 19 августа в 12:00.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Боец#Погиб#СВО#Каменск-Уральский#Свердловская область
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