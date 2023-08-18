Названо имя победительницы «Мисс Екатеринбург-2023»

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Александра училась в УрГЭУ на бухгалтера-экономиста и в этом году получила диплом о высшем образовании. По словам екатеринбурженки, сейчас она работает ретушером и собирается развиваться в этой области, пишет Е1.
Девушку также наградили двухкомнатной квартирой и сертификатом на покупки в гипермаркет на 300 тысяч рублей. На втором месте оказалась участница Екатерина Трубникова, а на третьем — Ева Кирнос.
Напомним, в июне 2923 года прошел международный конкурс «Мисс Офис». В полуфинал соревнований прошли три екатеринбурженки.