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Названо имя победительницы «Мисс Екатеринбург-2023»

Названо имя победительницы «Мисс Екатеринбург-2023»

18 августа 2023, 14:24
Фото: Е1
В конкурсе «Мисс Екатеринбург-2023» победила 21-летняя ретушер Александра Кузнецова. Корону ей вручил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Александра училась в УрГЭУ на бухгалтера-экономиста и в этом году получила диплом о высшем образовании. По словам екатеринбурженки, сейчас она работает ретушером и собирается развиваться в этой области, пишет Е1.

Фото: Е1

Девушку также наградили двухкомнатной квартирой и сертификатом на покупки в гипермаркет на 300 тысяч рублей. На втором месте оказалась участница Екатерина Трубникова, а на третьем — Ева Кирнос.

Напомним, в июне 2923 года прошел международный конкурс «Мисс Офис». В полуфинал соревнований прошли три екатеринбурженки.

Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
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