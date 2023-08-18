Под Верхней Пышмой пропала нуждающаяся в помощи пожилая женщина

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Рост пенсионерки — 160 сантиметров, телосложение нормальное. Цвет глаз женщины серо-голубой, цвет волос темно-русый с проседью, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
В день пропажи на свердловчанке были надеты фиолетовая куртка, штаны темно-синего цвета, светлая футболка и черные резиновые сапоги. Кроме того, пропавшая нуждается в медпомощи. Ее поиски ведут сотрудники отряда «Лиза Алерт» и полицейские.
Напомним, 17 августа 2023 года в поселке Колюткино пропала пенсионерка, вышедшая на улицу погулять с собакой. Женщине необходима медицинская помощь.