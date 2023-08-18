Под Верхней Пышмой пропала нуждающаяся в помощи пожилая женщина

В день пропажи на свердловчанке были надеты фиолетовая куртка, штаны темно-синего цвета, светлая футболка и черные резиновые сапоги. Кроме того, пропавшая нуждается в медпомощи. Ее поиски ведут сотрудники отряда «Лиза Алерт» и полицейские.