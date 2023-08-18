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Под Верхней Пышмой пропала нуждающаяся в помощи пожилая женщина

Под Верхней Пышмой пропала нуждающаяся в помощи пожилая женщина

18 августа 2023, 15:26
Фото: 1MI
75-летняя жительница поселка Каменные Ключи под Верхней Пышмой, нуждающаяся в медицинской помощи, бесследно исчезла 16 августа 2023 года.

Рост пенсионерки — 160 сантиметров, телосложение нормальное. Цвет глаз женщины серо-голубой, цвет волос темно-русый с проседью, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день пропажи на свердловчанке были надеты фиолетовая куртка, штаны темно-синего цвета, светлая футболка и черные резиновые сапоги. Кроме того, пропавшая нуждается в медпомощи. Ее поиски ведут сотрудники отряда «Лиза Алерт» и полицейские.

Напомним, 17 августа 2023 года в поселке Колюткино пропала пенсионерка, вышедшая на улицу погулять с собакой. Женщине необходима медицинская помощь.

В поселке Свердловской области пропала нуждающаяся в медпомощи пенсионерка с собакой
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