Полицейские устроили облаву на байкеров в поселке Свердловской области

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
По итогам проверки полицейские привлекли к административной ответственности не менее десяти мотоциклистов. Четырех человек отстранили от управления мотоциклом, а сами байки отвезли на спецстоянку, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Кроме того, с водителями мототранспорта мотоинспекторы провели беседу с нарушителями по соблюдению правил дорожного движения.
Напомним, в июне 2023 года во многих населенных пунктах Свердловской области автоинспекторы устроили рейд по выявлению пьяных водителей автомобилей.