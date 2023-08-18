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Полицейские устроили облаву на байкеров в поселке Свердловской области

Полицейские устроили облаву на байкеров в поселке Свердловской области

18 августа 2023, 03:31
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В поселке Косулино Свердловской области мотоинспекторы провели рейд, выявил нарушителей среди мотоциклистов.

По итогам проверки полицейские привлекли к административной ответственности не менее десяти мотоциклистов. Четырех человек отстранили от управления мотоциклом, а сами байки отвезли на спецстоянку, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Кроме того, с водителями мототранспорта мотоинспекторы провели беседу с нарушителями по соблюдению правил дорожного движения.

Напомним, в июне 2023 года во многих населенных пунктах Свердловской области автоинспекторы устроили рейд по выявлению пьяных водителей автомобилей.

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#Елизавета Зиборова#Облава#Байкеры#Мотоциклисты#Рейд#Нарушители#Административная ответственность#ГИБДД#Автоинспекторы#Транспорт#Поселок#Полиция
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