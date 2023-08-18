Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации

Также при проверке документации были установлены нарушения действующего законодательства, о чем сообщал заместитель прокурора Ленинского района. Нарушения при ведении пациентки были в основном связаны со сбором согласий. Соседка Светланы Бурухиной по палате рассказала редакции TagilCity.ru о том, что согласие у пациентки на оперативное вмешательство врачи Демидовской городской больницы спросили в устной форме.