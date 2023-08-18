Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Исковое заявление вдовец Светланы Андрей Бурухин подал в Ленинский районный суд Екатеринбурга. В документе описываются обстоятельства смерти женщины, а также сообщается о результатах проверок, проведенных по этому поводу. Так, в частности упоминается о нарушениях в ведении документации в медучреждении Нижнего Тагила, которые выявил Росздравнадзор.
В качестве компенсации морального вреда сам Андрей Бурухин, а также их общий со Светланой сын и сын женщины от первого брака запросили 5 миллионов на каждого, итого 15 миллионов. Помимо этого в иске упоминаются траты на погребение и судебные издержки.
Кроме того, Юлия Липинская сообщила редакции, что дело Светланы Бурухиной повысили статус и передали в другое управление.
Дело передали в пятый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Мы ждем экспертизу, — пояснила представитель Бурухиных.
TagilCity.ru освещал историю про смерть Светланы, после ненужной, по мнению ее супруга, операции, проведенной медиками Демидовской городской больницы Нижнего Тагила. Женщина, не приходя в сознание, умерла в Екатеринбурге, куда ее доставили в тяжелом состоянии под аппаратами жизнеобеспечения из больницы Нижнего Тагила.
Супруг погибшей обращался к главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову, вскоре после этого завели уголовное дело.
Также при проверке документации были установлены нарушения действующего законодательства, о чем сообщал заместитель прокурора Ленинского района. Нарушения при ведении пациентки были в основном связаны со сбором согласий. Соседка Светланы Бурухиной по палате рассказала редакции TagilCity.ru о том, что согласие у пациентки на оперативное вмешательство врачи Демидовской городской больницы спросили в устной форме.