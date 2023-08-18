Сожитель избил и изнасиловал женщину в Первоуральске

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Пара ехала в автомобиле и в какой-то момент начала ссориться. Мужчина в припадке гнева избил женщину, сломав ей два ребра, а после ее изнасиловал. Далее он привез ее к себе домой и запер там, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Женщина сумела написать сыну сообщение, что ее похитили. Ребенок вызвал полицейских. Приехавшие сотрудники полиции задержали нападавшего. В Следственном комитете возбудили в отношении него несколько уголовных дел за похищение, избиение и изнасилование.
По словам помощника главы свердловского СКР Александра Шульги, в настоящее время ведется расследование. Выясняются причины вспыхнувшего конфликта.
Напомним, 10 октября 2022 года в Нижнем Тагиле местный житель во время ругани со своей возлюбленной избил ее до смерти. Ему назначили 10 лет тюремного заключения.