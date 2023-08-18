Сожитель избил и изнасиловал женщину в Первоуральске

Пара ехала в автомобиле и в какой-то момент начала ссориться. Мужчина в припадке гнева избил женщину, сломав ей два ребра, а после ее изнасиловал. Далее он привез ее к себе домой и запер там, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.