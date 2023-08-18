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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Сожитель избил и изнасиловал женщину в Первоуральске

Сожитель избил и изнасиловал женщину в Первоуральске

18 августа 2023, 13:27
Фото: 1MI
В Первоуральске мужчина, взяв в заложники свою возлюбленную, избил ее и изнасиловал.

Пара ехала в автомобиле и в какой-то момент начала ссориться. Мужчина в припадке гнева избил женщину, сломав ей два ребра, а после ее изнасиловал. Далее он привез ее к себе домой и запер там, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Женщина сумела написать сыну сообщение, что ее похитили. Ребенок вызвал полицейских. Приехавшие сотрудники полиции задержали нападавшего. В Следственном комитете возбудили в отношении него несколько уголовных дел за похищение, избиение и изнасилование.

По словам помощника главы свердловского СКР Александра Шульги, в настоящее время ведется расследование. Выясняются причины вспыхнувшего конфликта.

Напомним, 10 октября 2022 года в Нижнем Тагиле местный житель во время ругани со своей возлюбленной избил ее до смерти. Ему назначили 10 лет тюремного заключения.

Житель Нижнего Тагила избил до смерти свою знакомую во время ссоры
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