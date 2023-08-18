Стрельба и рукопашный бой: тагильчане смогут поучаствовать в военно-спортивных играх

Мероприятие состоится в три этапа. Оборонно-спортивный лагерь будет работать на территории загородного оздоровительного лагеря в районе станции Анатольская с 19 по 21 сентября (90 участников). Второй этап, летняя окружная военно-спортивная тактическая игра на местности, пройдет 22 сентября около станции Анатольская, деревни Грани, Шиловки и Новоасбеста (90 участников). Заключительным этапом станет зимняя окружная военно-спортивная тактическая игра на местности на территории Голого Камня (70 участников).