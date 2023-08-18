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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:06

В Нижнем Тагиле организуют оборонные военно-спортивные игры

Стрельба и рукопашный бой: тагильчане смогут поучаствовать в военно-спортивных играх

18 августа 2023, 11:04
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле организуют оборонные военно-спортивные игры

В Нижнем Тагиле «Городской дворец молодежи» организует оборонно-спортивный лагерь и военно-спортивные игры. Принять участие в них смогут молодые люди от 18 до 22 лет.

Мероприятие состоится в три этапа. Оборонно-спортивный лагерь будет работать на территории загородного оздоровительного лагеря в районе станции Анатольская с 19 по 21 сентября (90 участников). Второй этап, летняя окружная военно-спортивная тактическая игра на местности, пройдет 22 сентября около станции Анатольская, деревни Грани, Шиловки и Новоасбеста (90 участников). Заключительным этапом станет зимняя окружная военно-спортивная тактическая игра на местности на территории Голого Камня (70 участников).

В лагере для тагильчан будет проходить огневая, строевая и медицинская подготовка, военная топография, рукопашный бой, чемпионаты по футболу и армлестлингу, а и также другие мероприятия.

Во время военно-спортивных игр тагильчанам выдадут сухой паек. Они разобьют дневные лагеря с палатками и будут выполнять спортивно-туристические этапы. Среди задач значатся марш-бросок с засадой, пулевая стрельба, радиосвязь, первая помощь и транспортировка пострадавших.

На проведение всех мероприятий выделено 850 тысяч рублей. Заявки на тендер можно подать до 23 августа, затем пройдет выбор победителя аукциона.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Военные#Патриотизм#Спорт#Лагерь#Эксклюзив
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