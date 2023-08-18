Стрельба и рукопашный бой: тагильчане смогут поучаствовать в военно-спортивных играх

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Мероприятие состоится в три этапа. Оборонно-спортивный лагерь будет работать на территории загородного оздоровительного лагеря в районе станции Анатольская с 19 по 21 сентября (90 участников). Второй этап, летняя окружная военно-спортивная тактическая игра на местности, пройдет 22 сентября около станции Анатольская, деревни Грани, Шиловки и Новоасбеста (90 участников). Заключительным этапом станет зимняя окружная военно-спортивная тактическая игра на местности на территории Голого Камня (70 участников).
В лагере для тагильчан будет проходить огневая, строевая и медицинская подготовка, военная топография, рукопашный бой, чемпионаты по футболу и армлестлингу, а и также другие мероприятия.
Во время военно-спортивных игр тагильчанам выдадут сухой паек. Они разобьют дневные лагеря с палатками и будут выполнять спортивно-туристические этапы. Среди задач значатся марш-бросок с засадой, пулевая стрельба, радиосвязь, первая помощь и транспортировка пострадавших.
На проведение всех мероприятий выделено 850 тысяч рублей. Заявки на тендер можно подать до 23 августа, затем пройдет выбор победителя аукциона.