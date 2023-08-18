Суд обязал больницу Кушвы заплатить за лекарства и медоборудование более 5,3 млн

Между больницей и предпринимателями были заключены контракты на поставку лекарств и медоборудования. Со стороны компании все договоренности были выполнены, однако администрация больницы не выплатила своевременно необходимую сумму, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.