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Суд обязал больницу Кушвы заплатить за лекарства и медоборудование более 5,3 млн

Суд обязал больницу Кушвы заплатить за лекарства и медоборудование более 5,3 млн

18 августа 2023, 16:46
Фото: Midjourney
Центральная больница в Кушве выплатила более 5,3 миллиона задолженности предпринимателям за предоставленные медучреждению медикаменты и оборудование.

Между больницей и предпринимателями были заключены контракты на поставку лекарств и медоборудования. Со стороны компании все договоренности были выполнены, однако администрация больницы не выплатила своевременно необходимую сумму, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В прокуратуре организовали проверку по факту неуплаты денежных средств. В итоге в ведомстве постановили главврачу учреждения оплатить сумму, оговоренную в контрактах. В настоящий момент задолженность полностью погашена.

Напомним, по решению суда администрация Серова выплатит около 700 тысяч рублей теплоснабжающей компании, с которой был заключен договор на поставку горячей воды.

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#Елизавета Зиборова#Больница#Проверка#Инцидент#Задолженность#Предприниматели#Медучреждение#Медикаменты#Оборудование#Прокуратура#Лекарства#Общество#Кушва
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