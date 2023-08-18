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Светофор у налоговой на Островского в Нижнем Тагиле заработает во вторник 22 августа

Светофор у налоговой на Островского в Нижнем Тагиле заработает во вторник 22 августа

18 августа 2023, 12:10
Фото: tagilcity.ru
Светофорный объект на улице Островского включат во вторник 22 августа. Об этом редакции TagilCity.ru сообщил директор Центра организации дорожного движения в Нижнем Тагиле Вячеслав Масальский.

Предварительное включение светофора запланировано перед введением объекта в единую сеть, или, как ее называют, умную систему светофорных объектов.

Хотим попробовать включить в ближайший вторник. Надо, чтобы водители и пешеходы привыкли к нововведению до момента объединения всех светофоров в единую сеть, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru Вячеслав Масальский.
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В настоящее время движение через улицу Островского на указанном месте осуществляется в прежнем режиме, однако уже 18 августа водители смогли увидеть на новом светофоре желтый мигающий свет. Ранее включение объекта планировалось до 30 сентября.

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