Светофор у налоговой на Островского в Нижнем Тагиле заработает во вторник 22 августа

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Предварительное включение светофора запланировано перед введением объекта в единую сеть, или, как ее называют, умную систему светофорных объектов.
Хотим попробовать включить в ближайший вторник. Надо, чтобы водители и пешеходы привыкли к нововведению до момента объединения всех светофоров в единую сеть, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru Вячеслав Масальский.
В настоящее время движение через улицу Островского на указанном месте осуществляется в прежнем режиме, однако уже 18 августа водители смогли увидеть на новом светофоре желтый мигающий свет. Ранее включение объекта планировалось до 30 сентября.