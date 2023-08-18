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Published Сегодня, 12:28

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Updated Сегодня, 12:30

В Екатеринбурге семья удушившейся на горке девочки требует от садика 13 миллионов

В Екатеринбурге семья удушившейся на горке девочки требует от садика 13 миллионов

18 августа 2023, 12:28
Фото: 1MI
Семья девочки, которая удушилась на горке в детском саду Екатеринбурга, требует с дошкольного учреждения 13 миллионов. Судебное заседание проходит в закрытом режиме.

Трагедия произошла 25 января в детском саду №180 во время прогулки. Воспитательница вытащила 4-летнюю девочку, когда та была уже без сознания. Малышка несколько дней провела в реанимации, а затем скончалась.

Семья погибшей обратилась в суд, однако заседания проходят в закрытом режиме. Истцами являются родители и старший брат девочки. Третьими лицами по делу проходят поставщик горки, воспитательница, завхоз и заведующая детским садом, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, воспитатель подошла к девочке только через девять минут после того, как она повисла на шарфе, забравшись на горку. Уголовное дело было возбуждено за причинение смерти по неосторожности.

Подробности дела об удушье шарфом девочки в детсаду в Екатеринбурге
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