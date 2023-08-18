В Екатеринбурге семья удушившейся на горке девочки требует от садика 13 миллионов

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Трагедия произошла 25 января в детском саду №180 во время прогулки. Воспитательница вытащила 4-летнюю девочку, когда та была уже без сознания. Малышка несколько дней провела в реанимации, а затем скончалась.
Семья погибшей обратилась в суд, однако заседания проходят в закрытом режиме. Истцами являются родители и старший брат девочки. Третьими лицами по делу проходят поставщик горки, воспитательница, завхоз и заведующая детским садом, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, воспитатель подошла к девочке только через девять минут после того, как она повисла на шарфе, забравшись на горку. Уголовное дело было возбуждено за причинение смерти по неосторожности.