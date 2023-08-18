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В поселке Свердловской области пропала нуждающаяся в медпомощи пенсионерка с собакой

В поселке Свердловской области пропала нуждающаяся в медпомощи пенсионерка с собакой

18 августа 2023, 05:08
Фото: 1MI
74-летняя женщина с собакой бесследно исчезла в поселке Колюткино Свердловской области 17 августа 2023 года.

В день пропажи пенсионерка вышла из дома погулять с собакой и не вернулась, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Рост женщины — 160 сантиметров, телосложение нормальное. Цвет волос светлый с сединой, голубые глаза. В момент своего исчезновения на свердловчанке были штаны темно-синего цвета, оранжевая рубашка, синяя бейсболка и кожаные туфли.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Женщина нуждается в медпомощи. Ее поисками занимаются сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 16 августа 2023 года в Свердловской области исчезли три пенсионерки из Первоуральска, Екатеринбурга и села Мостовское. Их ищут волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт».

Три пенсионерки пропали в один день в Свердловской области
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