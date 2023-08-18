В поселке Свердловской области пропала нуждающаяся в медпомощи пенсионерка с собакой

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В день пропажи пенсионерка вышла из дома погулять с собакой и не вернулась, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Рост женщины — 160 сантиметров, телосложение нормальное. Цвет волос светлый с сединой, голубые глаза. В момент своего исчезновения на свердловчанке были штаны темно-синего цвета, оранжевая рубашка, синяя бейсболка и кожаные туфли.
Женщина нуждается в медпомощи. Ее поисками занимаются сотрудники отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 16 августа 2023 года в Свердловской области исчезли три пенсионерки из Первоуральска, Екатеринбурга и села Мостовское. Их ищут волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт».