Все из-за тряпочки: названы причины затопления общества инвалидов на Вагонке в Тагиле

Сейчас члены общества инвалидов своими силами пытаются ликвидировать последствия потопа. Они вытаскивают намокшую плитку, ставшую довольно тяжелой, и складывают у дверей помещения. Из потолка местами до сих пор сочится вода, стены, конечно, не высохли, кое-где даже боятся включать свет.