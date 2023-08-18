Все из-за тряпочки: названы причины затопления общества инвалидов на Вагонке в Тагиле

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Сейчас члены общества инвалидов своими силами пытаются ликвидировать последствия потопа. Они вытаскивают намокшую плитку, ставшую довольно тяжелой, и складывают у дверей помещения. Из потолка местами до сих пор сочится вода, стены, конечно, не высохли, кое-где даже боятся включать свет.
Редакция TagilCity.ru пообщалась с представителями общества инвалидов. Они рассказали о причинах потопа, которые озвучили представители аварийной службы. Также редакция TagilCity.ru сделала официальный запрос в управляющую компанию по поводу случившегося и дальнейших действий.
Как оказалось, причиной затопления трех квартир стала банальная человеческая непредусмотрительность.
Затопил нас третий этаж. Он же затопил две квартиры на втором — однокомнатную и трехкомнатную. Видимо, у них там наклон дома, с третьего этажа полилось в однушку. Хозяин заметил, вызвал аварийку. Они отключили стоят однокомнатных квартир, а по нашей стороне, как топило, так и продолжило. На втором этаже дома никого не было, на третьем — тоже. Стояк весь день работал. Как пояснили, в доме на несколько дней отключали горячую воду. Хозяйка уехала, видимо, и оставила неплотно закрытый кран. Вода бежала в раковину, там была тряпочка, она закрыла слив, и все выливалось. На втором этаже даже замкнуло свет. У нее натяжные потолки, она показывала фото, в зале потолок почти наполовину опустился в комнату. Представляете сколько воды было? Потом потолок разошелся, вода к ней, и к нам, — рассказали в обществе.
Член общества инвалидов пояснила, что они намерены оценить ущерб, однако пока председатель в отпуске, они никаких решительных действий предпринять не могут.
Председатель сам на инвалидности, сам сделал ремонт, своими силами. Это же все в копеечку. Без него мы решать ничего не можем, ждем его из отпуска, — говорят члены общества.
Более того, оказалось, что ситуацией заинтересовался ЦУР Свердловской области. Это центр управления регионом. Они прокомментировали инцидент в тагильском обществе инвалидов в телеграм-канале TagilCity.ru. На месте также побывали представители мэрии Нижнего Тагила. Помещение, которое занимает общество, принадлежит городу.
Как сообщают в отделе по взаимодействию с некоммерческими организациями Нижнего Тагила, сейчас специалисты оценивают причиненный ущерб. После этого будет разработан план мероприятий по его устранению и привидению помещений в порядок, — передает ЦУР информацию от мэрии Нижнего Тагила.