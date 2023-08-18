Заповедники в Свердловской области потеряли 5 миллионов рублей из-за пожаров

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Published Сегодня, 04:46
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Сложность для особо охраняемых природных зон заключалась в запрете на массовое посещение парков, который действовал до 7 июля 2023 года, рассказал министр ресурсов природы и экологии Денис Мамонтов.
По словам Мамонтова, в настоящее время свердловские заповедники перевыполняют план, и, если в ближайшие шесть месяцев они не справятся с отставанием, то снизят его до минимума.
Напомним, 27 июля 2023 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим чрезвычайной ситуации в лесах региона. Он был установлен в области из-за массовых природных возгораний.