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Заповедники в Свердловской области потеряли 5 миллионов рублей из-за пожаров

Заповедники в Свердловской области потеряли 5 миллионов рублей из-за пожаров

18 августа 2023, 04:46
Фото: 1MI
Парки-заповедники в Свердловской области потеряли пять миллионов рублей из-за противопожарного режима в регионе, который был введен в связи с массовыми пожарами в 2023 году.

Сложность для особо охраняемых природных зон заключалась в запрете на массовое посещение парков, который действовал до 7 июля 2023 года, рассказал министр ресурсов природы и экологии Денис Мамонтов.

По словам Мамонтова, в настоящее время свердловские заповедники перевыполняют план, и, если в ближайшие шесть месяцев они не справятся с отставанием, то снизят его до минимума.

Напомним, 27 июля 2023 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев отменил режим чрезвычайной ситуации в лесах региона. Он был установлен в области из-за массовых природных возгораний.

Режим ЧС отменен в лесах Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Пожары#Заповедники#Противопожарный режим#Охраняемые природные зоны#План#Леса#Природа#Свердловская область
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