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Женщина в Екатеринбурге потратила 10 тысяч рублей с чужой банковской карты

Женщина в Екатеринбурге потратила 10 тысяч рублей с чужой банковской карты

18 августа 2023, 06:42
Фото: 1MI
Неизвестная женщина в Екатеринбурге совершала покупки с чужой банковской карты. О пропаже карточки весной 2023 года заявил в полицию местный житель.

Места и время списаний денег с карточки отображены в приложении банка на телефоне. Полицейским с помощью камер видеонаблюдения в магазинах удалось выяснить внешность екатеринбурженки, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Женщина, завладевшая картой, приобретала с ее помощью бытовую химию и продукты. Личность неизвестной горожанки сотрудники правоохранительных органов пока не установили. Они призывают екатеринбурженку прийти в полицию добровольно, дать пояснения своим действиям и возместить ущерб хозяину карты.

Видео: УМВД по Екатеринбургу

Напомним, в июле 2023 года 19-летняя жительница Екатеринбурга приобрела сим-карту и на протяжении месяца пользовалась чужим аккаунтом кикшеринга, который был зарегистрирован на номер телефона купленной сим-карты.

В итоге девушка израсходовала более 170 тысяч рублей. В отношении екатеринбурженки возбудили уголовное дело.

Девушка в Екатеринбурге «накатала» на самокате 170 тысяч рублей
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