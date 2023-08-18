Женщина в Екатеринбурге потратила 10 тысяч рублей с чужой банковской карты

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Места и время списаний денег с карточки отображены в приложении банка на телефоне. Полицейским с помощью камер видеонаблюдения в магазинах удалось выяснить внешность екатеринбурженки, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Женщина, завладевшая картой, приобретала с ее помощью бытовую химию и продукты. Личность неизвестной горожанки сотрудники правоохранительных органов пока не установили. Они призывают екатеринбурженку прийти в полицию добровольно, дать пояснения своим действиям и возместить ущерб хозяину карты.
Напомним, в июле 2023 года 19-летняя жительница Екатеринбурга приобрела сим-карту и на протяжении месяца пользовалась чужим аккаунтом кикшеринга, который был зарегистрирован на номер телефона купленной сим-карты.
В итоге девушка израсходовала более 170 тысяч рублей. В отношении екатеринбурженки возбудили уголовное дело.