Житель Нижнего Тагила избил до смерти свою знакомую во время ссоры

Женщина и мужчина находились в квартире и вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними разгорелась ссора. Тагильчанин набросился на женщину и сильно избил ее. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.