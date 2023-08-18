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Житель Нижнего Тагила избил до смерти свою знакомую во время ссоры

Житель Нижнего Тагила избил до смерти свою знакомую во время ссоры

18 августа 2023, 05:58
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ранее судимый мужчина, поссорившись со своей знакомой, избил ее до смерти. Происшествие случилось 10 октября 2022 года.

Женщина и мужчина находились в квартире и вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними разгорелась ссора. Тагильчанин набросился на женщину и сильно избил ее. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Фото: СУ СК по Свердловской области

В отношении нападавшего в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Мужчину отправили на прохождение судмедэкспертизы, которая показала, что свердловчанин вменяемый и отдавал себе отчет в том, что он делал.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

Напомним, к девяти годам тюрьмы суд приговорил жителя Екатеринбурга за попытку убийства посетителя магазина в ходе возникшего конфликта.

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