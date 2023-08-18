Житель Свердловской области лишилась автомобиля за пьяное вождение

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
36-летний Артем Б. 4 декабря 2022 года ночью управлял автомобилем «ВАЗ-21074». Мужчина ехал по улице Карла Маркса в Камышлове. Около дома №37 его остановили инспекторы ДПС, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Правоохранители заметили, что у Артема имеются внешние признаки опьянения. Поэтому от управления транспортом он был отстранен. Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме водителя.
В 2020 году он уже привлекался за нетрезвое вождение. Тогда мужчина получил 30 тысяч рублей штрафа, а также был лишен водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Теперь свердловчанин получил 260 часов обязательных работ и лишился права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. При этом его автомобиль был конфискован в доход государства.