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Жительница Североуральска покончила с собой в годовщину свадьбы

Жительница Североуральска покончила с собой в годовщину свадьбы

18 августа 2023, 10:47
Фото: 1MI
В годовщину свадьбы жительница Североуральска свела счеты с жизнью. Ее тело было найдено 13 августа в одном из дачных домов.

Женщину звали Татьяна, ей было 47 лет. Знакомые женщины рассказали, что могло привести к трагедии, пишет «КП-Екатеринбург».

Им известно, что в тот день Татьяна отмечала вместе с мужем их 29-ю годовщину со дня свадьбы. Они находились на даче и употребляли спиртное. В какой-то момент они поссорились и супруг уехал домой.

Позднее тело Татьяны было найдено в бане. Супруг Татьяны работает на градообразующем предприятии, а сама умершая была бухгалтером. Такими данными поделилась близкая подруга семьи.

Известно, что у Татьяны осталось двое сыновей. Старшему 21 год, он живет в Санкт-Петербурге, а младший проходит службу в армии. Друзья отмечают, что женщина была очень позитивным человеком.

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#Дарья Сорокина#Самоубийство#Годовщина свадьбы#Североуральск#Спиртное#Баня#Бухгалтер#Происшествия#Свердловская область
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