Жительница Североуральска покончила с собой в годовщину свадьбы

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Женщину звали Татьяна, ей было 47 лет. Знакомые женщины рассказали, что могло привести к трагедии, пишет «КП-Екатеринбург».
Им известно, что в тот день Татьяна отмечала вместе с мужем их 29-ю годовщину со дня свадьбы. Они находились на даче и употребляли спиртное. В какой-то момент они поссорились и супруг уехал домой.
Позднее тело Татьяны было найдено в бане. Супруг Татьяны работает на градообразующем предприятии, а сама умершая была бухгалтером. Такими данными поделилась близкая подруга семьи.
Известно, что у Татьяны осталось двое сыновей. Старшему 21 год, он живет в Санкт-Петербурге, а младший проходит службу в армии. Друзья отмечают, что женщина была очень позитивным человеком.