13 детей отравились хлором в бассейне в Тюмени

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Известно, что из-за проблем с электричеством на базе отдыха «Тюменский источник» скопилось вещество для дезинфекции воды. Ребята надышались им и почувствовали недомогание, пишет «Наш город Тюмень».
Госпитализированы были трое. У них наблюдался сильный кашель и рвота. Ребятам 7, 8 и 11 лет.
После этого бассейн и всю базу временно закрыли, а посетителей не впускают. Возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор взял пробы воды для уточнения причин.
Как добавили в ведомстве, их специалисты не выявили превышения концентрации хлора в отобранных пробах воды в бассейне и в воздухе на горячем источнике.
Известно, что при обеззараживании воды в бассейне используется жидкое хлорсодержащее средство на основе гипохлорита натрия. Продолжается проведение расследования.