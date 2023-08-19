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13 детей отравились хлором в бассейне в Тюмени

13 детей отравились хлором в бассейне в Тюмени

19 августа 2023, 05:42
Фото: 1MI
В Тюмени 13 детей отравились хлоркой в бассейне, троих из них отвезли в больницу.

Известно, что из-за проблем с электричеством на базе отдыха «Тюменский источник» скопилось вещество для дезинфекции воды. Ребята надышались им и почувствовали недомогание, пишет «Наш город Тюмень».

Госпитализированы были трое. У них наблюдался сильный кашель и рвота. Ребятам 7, 8 и 11 лет.

После этого бассейн и всю базу временно закрыли, а посетителей не впускают. Возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор взял пробы воды для уточнения причин.

Как добавили в ведомстве, их специалисты не выявили превышения концентрации хлора в отобранных пробах воды в бассейне и в воздухе на горячем источнике.

Известно, что при обеззараживании воды в бассейне используется жидкое хлорсодержащее средство на основе гипохлорита натрия. Продолжается проведение расследования.

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#Дарья Сорокина#Хлорка#Бассейн#Тюмень#Дети#Отравление#База отдыха#Госпитализация#Кашель#Рвота#Происшествия#Свердловская область
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