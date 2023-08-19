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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Автомобиль влетел в металлическое ограждение на Пермском тракте

Автомобиль влетел в металлическое ограждение на Пермском тракте

19 августа 2023, 09:35
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На Пермском тракте 19 августа машина влетела в металлическое ограждение. Это произошло на 336-м километре Пермского тракта.

ЧП произошло приблизительно в 7 часов утра. Известно, что 20-летний водитель автомобиля Renault на максимальной скорости влетел в металлическое ограждение. Из-за аварии на автодороге появилась пробка, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Предварительно известно, что ДТП случилось из-за того, что водитель набрал слишком большую скорость, после чего он потерял контроль над управлением авто и столкнулся с ограждением.

Пострадал сам водитель и его пассажир. Обоим медики оказали помощь.

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#Дарья Сорокина#Авария#ДТП#Трасса
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