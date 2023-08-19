Автомобиль влетел в металлическое ограждение на Пермском тракте

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
ЧП произошло приблизительно в 7 часов утра. Известно, что 20-летний водитель автомобиля Renault на максимальной скорости влетел в металлическое ограждение. Из-за аварии на автодороге появилась пробка, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Предварительно известно, что ДТП случилось из-за того, что водитель набрал слишком большую скорость, после чего он потерял контроль над управлением авто и столкнулся с ограждением.
Пострадал сам водитель и его пассажир. Обоим медики оказали помощь.