Чемпионат по уличной атлетике среди любителей прошел в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Соревновались атлеты по направлениям фристайл СОЛО и базовый комплекс, мужская и женская категория (от 7 до 15 лет). Об этом рассказал руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» и мировой рекордсмен Фанис Хайруллин.
По направлению фристайл СОЛО победил Андрей Андрейцев, в базовом комплексе в мужской категории победу одержал Николай Зырянов, а среди женщин отличилась Василиса Зырянова, взявшая «золото».
Поздравляю победителей и призёров, желаю вам дальнейшего прогресса, не останавливаться на достигнутом, — сказал Фанис Хайруллин.
Отмечается, что фестиваль организовал гендиректор АНО «Шаг вперед» Александр Коченков.