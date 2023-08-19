Чемпионат по уличной атлетике среди любителей прошел в Нижнем Тагиле

Соревновались атлеты по направлениям фристайл СОЛО и базовый комплекс, мужская и женская категория (от 7 до 15 лет). Об этом рассказал руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» и мировой рекордсмен Фанис Хайруллин.