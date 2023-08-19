tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Чемпионат по уличной атлетике среди любителей прошел в Нижнем Тагиле

Чемпионат по уличной атлетике среди любителей прошел в Нижнем Тагиле

19 августа 2023, 07:05
Фото: Фанис Хайруллин
В Нижнем Тагиле состоятся чемпионат по уличной атлетике среди любителей. Мероприятие провели в рамках VI фестиваля уличного спорта «Цени то, что есть».

Соревновались атлеты по направлениям фристайл СОЛО и базовый комплекс, мужская и женская категория (от 7 до 15 лет). Об этом рассказал руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» и мировой рекордсмен Фанис Хайруллин.

Фото: Фанис Хайруллин

По направлению фристайл СОЛО победил Андрей Андрейцев, в базовом комплексе в мужской категории победу одержал Николай Зырянов, а среди женщин отличилась Василиса Зырянова, взявшая «золото».

Поздравляю победителей и призёров, желаю вам дальнейшего прогресса, не останавливаться на достигнутом, — сказал Фанис Хайруллин.

Отмечается, что фестиваль организовал гендиректор АНО «Шаг вперед» Александр Коченков.

Юноши и девушки Нижнего Тагила сегодня поучаствовали в показательных выступлениях по противопожарному спорту
Узнать подробнее
Читайте также:
Космонавт Рязанский поделился особенностями занятий спортом в условиях невесомостиТагильчанка стала призером всероссийских соревнований по горнолыжному спорту10 спортсменов из Нижнего Тагила стали кандидатами в Сборные РФ по зимнему спорту
#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Уличный спорт#Любители#Фестиваль#Чемпионат#Уличная атлетика#Мировой рекордсмен#Спорт
Подпишитесь
В честь Дня города «умную» остановку в центре Екатеринбурга заменили на «красивую»
Вчера, 12:03
В Нижнем Тагиле не хватает вакцины от кори
17 августа, 07:38
Дети играют в карты в разворованном авто в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:00
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
15 августа, 08:01
«Пьяные бежали»: соседка рассказала о семье упавшего ребенка в Нижнем Тагиле
17 августа, 11:46
«Многие стесняются помогать»: незрячий житель Нижнего Тагила посетил вокзалы и аптеку
16 августа, 16:02