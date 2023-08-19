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Девочка-подросток распространяла экстремистские листовки по территории Березовского

Девочка-подросток распространяла экстремистские листовки по территории Березовского

19 августа 2023, 12:17
Фото: 1MI
В Березовском несовершеннолетнюю девушку «поймали» на распространении листовок сообщества, считающегося в РФ экстремистским.

Недавно стражи порядка обратили внимание на юную жительницу Березовского, которая расклеивала подозрительные объявления на столбах. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Антитеррор Урал».

Правоохранители выяснили, что она причастна к деятельности одного из сообществ, признанных в России экстремистским.

Девушка скачивала листовки и символику организации, расклеивала их на улице в общественных местах в пределах города. Проделав работу, фотоотчеты они отправляла своим кураторам через чат-бот.

Переписку с модераторами экстремистских сообществ она начала еще в апреле. Также у нее нашлось знамя ЛГБТ-движения. С ее родителями побеседовали, а саму девушку теперь могут поставить на учет в ПДН.

А всем тем, кто старше 16 лет, в России за подобные деяния грозит уголовная ответственность по статье 282.2 УК РФ и шесть лет тюрьмы.

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#Дарья Сорокина#Листовки#Символика#Чат-бот#ЛГБТ-движение#Происшествия#Свердловская область
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