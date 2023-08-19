Девочка-подросток распространяла экстремистские листовки по территории Березовского

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Недавно стражи порядка обратили внимание на юную жительницу Березовского, которая расклеивала подозрительные объявления на столбах. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Антитеррор Урал».
Правоохранители выяснили, что она причастна к деятельности одного из сообществ, признанных в России экстремистским.
Девушка скачивала листовки и символику организации, расклеивала их на улице в общественных местах в пределах города. Проделав работу, фотоотчеты они отправляла своим кураторам через чат-бот.
Переписку с модераторами экстремистских сообществ она начала еще в апреле. Также у нее нашлось знамя ЛГБТ-движения. С ее родителями побеседовали, а саму девушку теперь могут поставить на учет в ПДН.
А всем тем, кто старше 16 лет, в России за подобные деяния грозит уголовная ответственность по статье 282.2 УК РФ и шесть лет тюрьмы.