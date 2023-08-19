Дожди и похолодание ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В понедельник, 21 августа, в дневное время воздух в городе нагреется до +22 градусов. Ветер составит 7 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
Во вторник, 22 августа, ожидается до +19 градусов. Ветреность достигнет 8 метров в секунду.
В среду в городе ожидается +23 градуса тепла, а ветер оценивается в шесть метров в секунду. В четверг будет до +19 градусов.
А с пятницу по воскресенье, предположительно, будут дожди. Днем температура воздуха составит +19, +16 и +18 градусов.