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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Дожди и похолодание ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

Дожди и похолодание ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

19 августа 2023, 06:28
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на рабочей неделе воздух нагреется до +20 градусов. К выходным синоптики прогнозируют дожди.

В понедельник, 21 августа, в дневное время воздух в городе нагреется до +22 градусов. Ветер составит 7 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

Во вторник, 22 августа, ожидается до +19 градусов. Ветреность достигнет 8 метров в секунду.

В среду в городе ожидается +23 градуса тепла, а ветер оценивается в шесть метров в секунду. В четверг будет до +19 градусов.

А с пятницу по воскресенье, предположительно, будут дожди. Днем температура воздуха составит +19, +16 и +18 градусов.

+20 градусов и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Рабочая неделя#Погода#Градусы#Дожди#Природа
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