«Ленфильм» представил новую кинокартину на фестивале «Короче» в Калининграде

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В основе сюжета лежит история сложных отношений матери и дочери. Семнадцатилетняя Даша тайком от отца уезжает в Санкт-Петербург. Девушка мечтает поступить в театральный институт и оказаться рядом с матерью, бросившей ее практически сразу после рождения. Главные роли в фильме сыграли Виктория Исакова (мать) и Мария Мацель (дочь Даша), передают newizv.ru. «Летом асфальт теплый» — первый полнометражный фильм для Ирины Бас. Ранее кинорежиссер работала в основном над короткометражными и многосерийными фильмами. Режиссер выразила благодарность киностудии «Ленфильм» «за то, что они были рядом, помогали и не мешали».
Стоит отметить, что проект был реализован именно благодаря участию «Ленфильма». До того, как сценарий оказался в киностудии, режиссер и сценарист три года не могли найти финансирование для ленты. Поскольку киностудия оказывает поддержку дебютантам российского кинематографа, то премьеру фильма «Летом асфальт теплый» можно назвать для студии знаковой.
Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков поблагодарил за помощь всех, кто принимал участие в создании фильма, — правительство Санкт-Петербурга, Министерство культуры, съемочную группу и онлайн-кинотеатр «Старт», с которым киностудия совместно работала над картиной. По словам Щербакова, дебютное направление является для «Ленфильма» важным и приоритетным. В перспективе студия планирует развивать его.
Руководитель «Ленфильма» также рассказал о лаборатории «Ленфильм-дебют». Щербаков выразил надежду, что этот старт, который дает «Ленфильм» как крупная государственная студия дебютантам, является очень хорошей историей для всего отечественного кинематографа.
Первый показ прошел при полном зале Калининградского областного драматического театра и завершился продолжительными аплодисментами. По мнению кинокритиков, картина получилась зрительской, яркой и живой.
Напомним, недавно прошла премьера документального фильма «Последний теплоход», созданного киностудией «Ленфильм». Лента получила Гран-при на кинофестивале «Докер», а также приз за звук. Сейчас студия работает еще над десятью собственными фильмами.