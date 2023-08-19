«Ленфильм» представил новую кинокартину на фестивале «Короче» в Калининграде

В основе сюжета лежит история сложных отношений матери и дочери. Семнадцатилетняя Даша тайком от отца уезжает в Санкт-Петербург. Девушка мечтает поступить в театральный институт и оказаться рядом с матерью, бросившей ее практически сразу после рождения. Главные роли в фильме сыграли Виктория Исакова (мать) и Мария Мацель (дочь Даша), передают newizv.ru. «Летом асфальт теплый» — первый полнометражный фильм для Ирины Бас. Ранее кинорежиссер работала в основном над короткометражными и многосерийными фильмами. Режиссер выразила благодарность киностудии «Ленфильм» «за то, что они были рядом, помогали и не мешали».