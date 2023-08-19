Нарушения по охране воздуха найдены на полигоне ТКО в Нижнем Тагиле

На месте специалистами был проведен осмотр источников выбросов. В воздухе были найдены нарушения. Кроме того выяснилось, что ООО «Элис» предоставляет недостоверные сведения об источниках выбросов, указанных в Инвентаризации выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.