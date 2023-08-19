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Нарушения по охране воздуха найдены на полигоне ТКО в Нижнем Тагиле

Нарушения по охране воздуха найдены на полигоне ТКО в Нижнем Тагиле

19 августа 2023, 12:48
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле инспекторы провели профилактический визит на полигоне ТКО (ООО «Элис»). Они проверили его на объект негативного воздействия на окружающую среду. Нашелся ряд нарушшений.

На месте специалистами был проведен осмотр источников выбросов. В воздухе были найдены нарушения. Кроме того выяснилось, что ООО «Элис» предоставляет недостоверные сведения об источниках выбросов, указанных в Инвентаризации выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

В результате руководству компании выдали Предписание об устранении всех этих нарушений. Отмечается, что рейд был проведен в рамках исполнения федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Выбросы#Рейд#Проверка#Воздух#Замеры воздуха#Загрязнение воздуха#Экология
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