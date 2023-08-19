Нарушения по охране воздуха найдены на полигоне ТКО в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
На месте специалистами был проведен осмотр источников выбросов. В воздухе были найдены нарушения. Кроме того выяснилось, что ООО «Элис» предоставляет недостоверные сведения об источниках выбросов, указанных в Инвентаризации выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.
В результате руководству компании выдали Предписание об устранении всех этих нарушений. Отмечается, что рейд был проведен в рамках исполнения федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».