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Путин поздравил Екатеринбург с 300-летием

Путин поздравил Екатеринбург с 300-летием

19 августа 2023, 11:17
Фото: 1MI
Владимир Путин поздравил Екатеринбург с 300-летием. Он направил поздравительную телеграмму в связи с 300-летием Екатеринбурга.

Послание главы государства зачитал уральский полпред Владимир Якушев на церемонии вручения знаков отличия «Почетный гражданин Екатеринбурга». Об этом пишет ЕАН.

Многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала. Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых — видные полководцы и государственные деятели, — сказал Владимир Путин.

Также он напомнил, что уральская столица сейчас гордо носит почетное звание Города трудовой доблести. И отметил, что город является одним из крупнейших экономических, образовательных, культурных, туристических центров России.

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#Дарья Сорокина#Владимир Путин#Екатеринбург#Церемония#Гражданин Екатеринбурга#История#Город трудовой доблести#Общество
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