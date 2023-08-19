Путин поздравил Екатеринбург с 300-летием

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Послание главы государства зачитал уральский полпред Владимир Якушев на церемонии вручения знаков отличия «Почетный гражданин Екатеринбурга». Об этом пишет ЕАН.
Многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала. Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых — видные полководцы и государственные деятели, — сказал Владимир Путин.
Также он напомнил, что уральская столица сейчас гордо носит почетное звание Города трудовой доблести. И отметил, что город является одним из крупнейших экономических, образовательных, культурных, туристических центров России.