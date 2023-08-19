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Захлебнувшаяся на Тагильском пруду женщина скончалась в больнице

Случился инфаркт. Спасенная на Тагильском пруду женщина скончалась

19 августа 2023, 11:50
Фото: "Инцидент. Нижний Тагил"

Захлебнувшаяся на Тагильском пруду женщина скончалась в больнице

Женщину, которую вытащили из Тагильского пруда, не удалось спасти. Она скончалась в больнице от инфаркта.

ЧП произошло 17 августа на мелководье в районе гостиницы Demidov Plaza. Женщине было 52 года, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Ранее сообщалось, что тонувшую женщину достали из пруда в критическом состоянии, она практически утонула. Женщина находилась на мелководье, как вдруг почувствовала недомогание и стала тонуть.

Один из отдыхающих бросился ей на помощь и вытащил на берег, после была вызвана скорая. Медики реанимировали пострадавшую и госпитализировали ее. Несмотря на усилия медперсонала, в больнице тагильчанка скончалась от инфаркта.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Тагильский пруд#Тагильчанка#Смерть#Полиция#Происшествия
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