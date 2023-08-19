Случился инфаркт. Спасенная на Тагильском пруду женщина скончалась

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
ЧП произошло 17 августа на мелководье в районе гостиницы Demidov Plaza. Женщине было 52 года, пишет «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее сообщалось, что тонувшую женщину достали из пруда в критическом состоянии, она практически утонула. Женщина находилась на мелководье, как вдруг почувствовала недомогание и стала тонуть.
Один из отдыхающих бросился ей на помощь и вытащил на берег, после была вызвана скорая. Медики реанимировали пострадавшую и госпитализировали ее. Несмотря на усилия медперсонала, в больнице тагильчанка скончалась от инфаркта.