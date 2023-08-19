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Спонсора ИГИЛ* экстрадировали из Кореи в Екатеринбург

Спонсора ИГИЛ* экстрадировали из Кореи в Екатеринбург

19 августа 2023, 08:50
Фото: 1MI
Из Кореи в Екатеринбург экстрадировали спонсора запрещенной организации ИГИЛ*.

Это гражданин России, который ранее находился в международном розыске за совершение террористической деятельности, сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Известно, что мужчина был сторонником этой организации, которая в России признана террористической, сообщает МВД РФ.

Также стражам порядка известно, что россиянин умышленно предоставил деньги участнику другой терорганизации. В дальнейшем эти средства были потрачены на покупку огнестрельного оружия. Преступника передали в руки УФСБ России по Свердловской области.

В Екатеринбург его доставили для проведения следственных действий. Мужчине грозит пожизненный срок.

* Признано террористической организацией на территории РФ.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Розыск#Террористическая деятельность#Огнестрельное оружие#УФСБ России#Пожизненный срок#Криминал
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