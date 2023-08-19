Спонсора ИГИЛ* экстрадировали из Кореи в Екатеринбург

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Это гражданин России, который ранее находился в международном розыске за совершение террористической деятельности, сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.
Известно, что мужчина был сторонником этой организации, которая в России признана террористической, сообщает МВД РФ.
Также стражам порядка известно, что россиянин умышленно предоставил деньги участнику другой терорганизации. В дальнейшем эти средства были потрачены на покупку огнестрельного оружия. Преступника передали в руки УФСБ России по Свердловской области.
В Екатеринбург его доставили для проведения следственных действий. Мужчине грозит пожизненный срок.
* Признано террористической организацией на территории РФ.