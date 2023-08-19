В Екатеринбурге завершены поиски 89-летнего пенсионера

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Кузьма Шепелева вышел на прогулку и пропал 17 августа, рассказали поисковики «ЛизаАлерт».
Известно, что дедушка вышел на ежедневную прогулку, после чего исчез. По словам родных, никакие проблем с памятью у него не было.
Он был на связи и сообщал, что находится около дороги с большим трафиком. Однако, где он находится, дедушка сказать не мог. К поискам подключились полицейские и волонтеры поискового отряда.
Его искали по территории всего города. 19 августа он нашелся живым.