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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Екатеринбурге завершены поиски 89-летнего пенсионера

В Екатеринбурге завершены поиски 89-летнего пенсионера

19 августа 2023, 12:25
Фото: 1MI
89-летнего пенсионера из Екатеринбурга нашли. Ранее он потерялся возле трассы.

Кузьма Шепелева вышел на прогулку и пропал 17 августа, рассказали поисковики «ЛизаАлерт».

Известно, что дедушка вышел на ежедневную прогулку, после чего исчез. По словам родных, никакие проблем с памятью у него не было.

Он был на связи и сообщал, что находится около дороги с большим трафиком. Однако, где он находится, дедушка сказать не мог. К поискам подключились полицейские и волонтеры поискового отряда.

Его искали по территории всего города. 19 августа он нашелся живым.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Поиск#Происшествия#Пенсионер#Память#Пропажа#Дорога#Полиция
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