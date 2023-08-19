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Водитель автобуса протаранил пенсионерку по дороге в Екатеринбурге

Водитель автобуса протаранил пенсионерку по дороге в Екатеринбурге

19 августа 2023, 08:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель автобуса протаранил пожилую женщину по дороге. Это произошло 18 августа на ВИЗе примерно в 23:00.

Автобус №012 отъезжал от остановки «Репина». В какой-то момент водитель закрыл двери, когда 63-летняя женщина еще не успела выйти из салона. Она вместе с внуком выходила из автобуса.

Лицо ребенка защемило дверью автобуса, потом транспорт тронулся и потянул за собой пенсионерку. Позднее водитель сказал, что не заметил, что из салона кто-то выходит.

После случившегося прокуратура организовала проверку, Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Несовершеннолетний мальчик не пострадал, а пенсионерка получила травму головы и оказалась в больнице Екатеринбурга. Также у нее диагностировали ссадины рук и ушибы.

Точная причина ДТП будет установлена по результатам расследования. Будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация взята на контроль.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Пенсионерка#Автобус#ДТП#Авария#Происшествия
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