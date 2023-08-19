Водитель автобуса протаранил пенсионерку по дороге в Екатеринбурге

После случившегося прокуратура организовала проверку, Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Несовершеннолетний мальчик не пострадал, а пенсионерка получила травму головы и оказалась в больнице Екатеринбурга. Также у нее диагностировали ссадины рук и ушибы.