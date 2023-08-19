Водитель автобуса протаранил пенсионерку по дороге в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Автобус №012 отъезжал от остановки «Репина». В какой-то момент водитель закрыл двери, когда 63-летняя женщина еще не успела выйти из салона. Она вместе с внуком выходила из автобуса.
Лицо ребенка защемило дверью автобуса, потом транспорт тронулся и потянул за собой пенсионерку. Позднее водитель сказал, что не заметил, что из салона кто-то выходит.
После случившегося прокуратура организовала проверку, Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Несовершеннолетний мальчик не пострадал, а пенсионерка получила травму головы и оказалась в больнице Екатеринбурга. Также у нее диагностировали ссадины рук и ушибы.
Точная причина ДТП будет установлена по результатам расследования. Будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация взята на контроль.