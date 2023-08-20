111 гектаров леса горят в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Свердловской области продолжают действовать лесные пожары. По последним данным, сейчас в регионе горят 111 гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
По состоянию на 20 августа 02.00, в регионе действовало восемь лесных пожаров на площади. Ранее площадь пожаров составляла 96 гектаров.
Также известно, что на территории всей России действуют 63 лесных пожара. Их общая площадь составляет 61 674 гектара.
Ранее сообщалось, что парки-заповедники в регионе потеряли пять миллионов рублей из-за действия противопожарного режима.