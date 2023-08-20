Частный коттедж загорелся в поселке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По словам свидетеля событий, хозяев в момент возгорания дома не было и, как он предположил, обошлось без пострадавших, пишет «Инцидент Нижний Тагил».
Также свидетели видели, как хозяева подъехали к дому и увидели пожар.
Там девочки, бабушка, жена вышли, все сразу же побежали к дому, естественно, в слезах. Ну все, вот все, что пока известно, — добавил тагильчанин.
Ранее сообщалось, что парки-заповедники в Свердловской области потеряли пять миллионов рублей из-за противопожарного режима в регионе. Его ввели из-за массовых пожаров в 2023 году.