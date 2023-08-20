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Частный коттедж загорелся в поселке в Нижнем Тагиле

Частный коттедж загорелся в поселке в Нижнем Тагиле

20 августа 2023, 08:07
Фото: 1MI
Пока хозяева отсутствовали, в поселке Горбуново загорелся коттедж. Видео с места ЧП прислал очевидец событий.

По словам свидетеля событий, хозяев в момент возгорания дома не было и, как он предположил, обошлось без пострадавших, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Также свидетели видели, как хозяева подъехали к дому и увидели пожар.

Там девочки, бабушка, жена вышли, все сразу же побежали к дому, естественно, в слезах. Ну все, вот все, что пока известно, — добавил тагильчанин.

Ранее сообщалось, что парки-заповедники в Свердловской области потеряли пять миллионов рублей из-за противопожарного режима в регионе. Его ввели из-за массовых пожаров в 2023 году.

Заповедники в Свердловской области потеряли 5 миллионов рублей из-за пожаров
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#Дарья Сорокина#Поселок Горбуново#Пожар#Свидетель#Коттедж#Происшествия#Свердловская область#Нижний Тагил
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