Давка произошла на концерте группы «Дискотека Авария» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Некоторым горожанам стало плохо, приезжала скорая помощь, сообщает Ура.ру.
Мужики детей своих защищали и начинали агрессивно себя вести, толкаться. Кому-то стало плохо, — рассказали очевидцы.
Отмечается, что концерт должен был стать одним из заключительных праздничных мероприятий с юбилея Екатеринбурга. Городу исполнилось 300 лет. После него тысячи горожан должны были отправиться к городскому пруду на салют.
Напомним, что ранее Екатеринбург с юбилеем поздравлял Владимир Путин. Послание главы государства зачитал уральский полпред Владимир Якушев на церемонии вручения знаков отличия «Почетный гражданин Екатеринбурга».