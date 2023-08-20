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Давка произошла на концерте группы «Дискотека Авария» в Екатеринбурге

Давка произошла на концерте группы «Дискотека Авария» в Екатеринбурге

20 августа 2023, 10:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на концерте группы «Дискотека Авария» произошла давка. Выступление проводилось в Историческом сквере.

Некоторым горожанам стало плохо, приезжала скорая помощь, сообщает Ура.ру.

Мужики детей своих защищали и начинали агрессивно себя вести, толкаться. Кому-то стало плохо, — рассказали очевидцы.

Отмечается, что концерт должен был стать одним из заключительных праздничных мероприятий с юбилея Екатеринбурга. Городу исполнилось 300 лет. После него тысячи горожан должны были отправиться к городскому пруду на салют.

Напомним, что ранее Екатеринбург с юбилеем поздравлял Владимир Путин. Послание главы государства зачитал уральский полпред Владимир Якушев на церемонии вручения знаков отличия «Почетный гражданин Екатеринбурга».

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#Дарья Сорокина#Скорая помощь#Очевидцы#Юбилей#Салют#Городской пруд#Давка#Происшествия#Екатеринбург
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