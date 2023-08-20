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Непристегнутый пассажир вылетел из машины на Серовском тракте во время ДТП

Непристегнутый пассажир вылетел из машины на Серовском тракте во время ДТП

20 августа 2023, 06:23
Фото: 1MI
Пассажир, который был не пристегнут, вылетел из машины во время аварии на Серовском тракте.

Пострадали два человека. Все это произошло 19 августа. Один из пострадавших вылетел из автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД России по Свердловской области.

Известно, что водитель Toyota выбрал небезопасную скорость, потерял управление и снес металлический отбойник, а затем врезался в авто Omoda. Травмы получили пассажиры обоих машин, их отвезли в больницы.

Эти же утром на трассе Екатеринбург — Пермь 20-летний водитель Renault не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. Он ехал на превышающей скорости. Пострадали водитель и пассажир иномарки.

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#Дарья Сорокина#ДТП#Пострадавшие#Автомобиль#Пассажир#Серовский тракт#Больница#Скорость#Происшествия#Свердловская область
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