Непристегнутый пассажир вылетел из машины на Серовском тракте во время ДТП

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Пострадали два человека. Все это произошло 19 августа. Один из пострадавших вылетел из автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД России по Свердловской области.
Известно, что водитель Toyota выбрал небезопасную скорость, потерял управление и снес металлический отбойник, а затем врезался в авто Omoda. Травмы получили пассажиры обоих машин, их отвезли в больницы.
Эти же утром на трассе Екатеринбург — Пермь 20-летний водитель Renault не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. Он ехал на превышающей скорости. Пострадали водитель и пассажир иномарки.