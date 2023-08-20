tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Певец Niletto попал в ДТП в центре Екатеринбурга

Певец Niletto попал в ДТП в центре Екатеринбурга

20 августа 2023, 09:17
Фото: 1MI
В аварию в центре Екатеринбурга попал исполнитель Niletto. Он и Клава Кока должны выступить на сцене возле КРК «Уралец» вечером 20 августа.

Авария произошла рядом с торговым центром «Гринвич». О произошедшем исполнитель рассказал в соцсетях. Известно, что повреждена дверь авто, на котором он ехал. А у другого участника ДТП дверь пострадала еще сильнее. По словам артиста, «ее вообще можно снимать».

Предварительно известно, что в аварии никто не пострадал.

Напомним, пассажир, который был не пристегнут, вылетел из машины во время аварии на Серовском тракте. Пострадали два человека. Это пассажиры обоих машин.

Непристегнутый пассажир вылетел из машины на Серовском тракте во время ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
6-летний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Южном подъезде к Нижнему ТагилуРебенок пострадал в ДТП на Пархоменко в Нижнем ТагилеИз-за водителей автобусов выросло количество погибших в ДТП в Свердловской области
#Дарья Сорокина#ДТП#Екатеринбург#Артист#Пострадавшие#Гринвич#Серовский тракт#Машина#Происшествия
Подпишитесь
В честь Дня города «умную» остановку в центре Екатеринбурга заменили на «красивую»
18 августа, 12:03
В Нижнем Тагиле не хватает вакцины от кори
17 августа, 07:38
Дети играют в карты в разворованном авто в Нижнем Тагиле
18 августа, 11:00
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
15 августа, 08:01
«Пьяные бежали»: соседка рассказала о семье упавшего ребенка в Нижнем Тагиле
17 августа, 11:46
«Многие стесняются помогать»: незрячий житель Нижнего Тагила посетил вокзалы и аптеку
16 августа, 16:02