Певец Niletto попал в ДТП в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Авария произошла рядом с торговым центром «Гринвич». О произошедшем исполнитель рассказал в соцсетях. Известно, что повреждена дверь авто, на котором он ехал. А у другого участника ДТП дверь пострадала еще сильнее. По словам артиста, «ее вообще можно снимать».
Предварительно известно, что в аварии никто не пострадал.
Напомним, пассажир, который был не пристегнут, вылетел из машины во время аварии на Серовском тракте. Пострадали два человека. Это пассажиры обоих машин.