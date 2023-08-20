Певец Niletto попал в ДТП в центре Екатеринбурга

Авария произошла рядом с торговым центром «Гринвич». О произошедшем исполнитель рассказал в соцсетях. Известно, что повреждена дверь авто, на котором он ехал. А у другого участника ДТП дверь пострадала еще сильнее. По словам артиста, «ее вообще можно снимать».