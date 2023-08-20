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Пожилая женщина в Свердловской области заблудилась и прошла почти 20 км по лесу

Пожилая женщина в Свердловской области заблудилась и прошла почти 20 км по лесу

20 августа 2023, 08:45
Фото: "Прорыв"
Почти 20 км прошла пенсионерка, которая заблудилась в лесу. Там она провела 72 часа.

Родные рассказали о пропаже родственницы 16 августа. Бабушка ушла в лес за грибами и не вернулась. На поиски вышли поисковики отряда «Прорыв».

В первый день бабушку не нашли, хотя использовалась и разнообразная техника: мотоциклы, квадроцикл, автомобиль. Волонтеры прочесывали лес, болото, поля.

К вечеру второго дня поисков руководитель отряда «Прорыв» Николай сообщил о том, что ему удалось обнаружить след 38 размера. Именно такой размер носит пенсионерка.

Далее они направились по правильному пути и нашли пропавшую. Она прошла 19 км по бездорожью, по болотам и полям. Увидев спасателей, на ее лице появились слезы. В том, что она прошла такое расстояние, пенсионерка не верила.

Бабушку предложили положить на каталку, но она отказалась. Вскоре она встретилась с родными.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Лес#Пенсионерка#Волонтеры#След#Болото#Бездорожье#Поиск#Общество
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