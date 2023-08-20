Пожилая женщина в Свердловской области заблудилась и прошла почти 20 км по лесу

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Родные рассказали о пропаже родственницы 16 августа. Бабушка ушла в лес за грибами и не вернулась. На поиски вышли поисковики отряда «Прорыв».
В первый день бабушку не нашли, хотя использовалась и разнообразная техника: мотоциклы, квадроцикл, автомобиль. Волонтеры прочесывали лес, болото, поля.
К вечеру второго дня поисков руководитель отряда «Прорыв» Николай сообщил о том, что ему удалось обнаружить след 38 размера. Именно такой размер носит пенсионерка.
Далее они направились по правильному пути и нашли пропавшую. Она прошла 19 км по бездорожью, по болотам и полям. Увидев спасателей, на ее лице появились слезы. В том, что она прошла такое расстояние, пенсионерка не верила.
Бабушку предложили положить на каталку, но она отказалась. Вскоре она встретилась с родными.