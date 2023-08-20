В Турции задержали рейс в Екатеринбург на 4 часа

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
О произошедшем рассказали сами екатеринбуржцы. Они сказали, что несколько часов просидели в самолете, после чего им пришлось вернуться в аэропорт, пишет Е1.
В душном самолете, как описывают сами пассажиры, они провели время с 21:30 до 01:33. На протяжении этого периода пассажиры не знали, почему они никак не взлетают.
Также были какие-то технические неполадки, как сообщили им стюардессы. В этот период самолет пытался взлететь четыре раза. Люди начали просить поменять самолет, потому что им было страшно. Через несколько часов вышел капитан и сообщил о принятом решении об отмене рейса.
Далее всех отправили в зал ожидания, где у них не было еды.
При попытке взлета самолет сильно дернулся и резко затормозил, затем вернулся на парковку. Люди измотаны, — сообщала пассажирка.