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В Турции задержали рейс в Екатеринбург на 4 часа

В Турции задержали рейс в Екатеринбург на 4 часа

20 августа 2023, 11:33
Фото: 1MI
Рейс из Антальи в Екатеринбург был задержан. Туристы должны были лететь на воздушном судне авиакомпании Red Wings.

О произошедшем рассказали сами екатеринбуржцы. Они сказали, что несколько часов просидели в самолете, после чего им пришлось вернуться в аэропорт, пишет Е1.

В душном самолете, как описывают сами пассажиры, они провели время с 21:30 до 01:33. На протяжении этого периода пассажиры не знали, почему они никак не взлетают.

Также были какие-то технические неполадки, как сообщили им стюардессы. В этот период самолет пытался взлететь четыре раза. Люди начали просить поменять самолет, потому что им было страшно. Через несколько часов вышел капитан и сообщил о принятом решении об отмене рейса.

Далее всех отправили в зал ожидания, где у них не было еды.

При попытке взлета самолет сильно дернулся и резко затормозил, затем вернулся на парковку. Люди измотаны, — сообщала пассажирка.
Самолет не смог взлететь с первой попытки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
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#Дарья Сорокина#Red Wings#Самолет#Проблемы#Анталья#Екатеринбург#Задержка#Отмена рейса#Технические неполадки#Зал ожидания#Происшествия#Турция
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