В Турции задержали рейс в Екатеринбург на 4 часа

Также были какие-то технические неполадки, как сообщили им стюардессы. В этот период самолет пытался взлететь четыре раза. Люди начали просить поменять самолет, потому что им было страшно. Через несколько часов вышел капитан и сообщил о принятом решении об отмене рейса.