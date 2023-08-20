Водитель автобуса зажал бабушку, а свердловская пенсионерка прошла 20 км по лесу

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Почти 20 км прошла пенсионерка, которая заблудилась в лесу. Там она провела 72 часа. Изначально пожилая женщина ушла в лес за грибами и не вернулась. Ее нашли на второй день поисков.
Профилактический визит на полигоне ТКО (ООО «Элис») провели инспекторы. Они проверили его на предмет негативного воздействия на окружающую среду. Нашелся ряд нарушений.
Женщину, которую вытащили из Тагильского пруда, не удалось спасти. В больнице у нее случился инфаркт, и она скончалась. Тагильчанка едва не утонула 17 августа на мелководье в районе гостиницы Demidov Plaza. Тогда ее вытащили и реанимировали.
В Нижнем Тагиле состоялся чемпионат по уличной атлетике среди любителей. Соревновались атлеты по направлениям фристайл СОЛО и базовый комплекс, мужская и женская категория (от 7 до 15 лет).
Водитель автобуса зажал дверями пожилую женщину по дороге на ВИЗе в Екатеринбурге 18 августа. Автобус №012 отъезжал от остановки «Репина». В какой-то момент водитель закрыл двери, когда 63-летняя женщина еще не успела выйти из салона.