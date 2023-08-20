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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Водитель автобуса зажал бабушку, а свердловская пенсионерка прошла 20 км по лесу

Водитель автобуса зажал бабушку, а свердловская пенсионерка прошла 20 км по лесу

20 августа 2023, 13:22
Фото: Midjourney
Водитель автобуса зажал бабушку, а свердловская пенсионерка прошла 20 км по лесу. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 19–20 августа.

Почти 20 км прошла пенсионерка, которая заблудилась в лесу. Там она провела 72 часа. Изначально пожилая женщина ушла в лес за грибами и не вернулась. Ее нашли на второй день поисков.

Пожилая женщина в Свердловской области заблудилась и прошла почти 20 км по лесу
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Профилактический визит на полигоне ТКО (ООО «Элис») провели инспекторы. Они проверили его на предмет негативного воздействия на окружающую среду. Нашелся ряд нарушений.

Нарушения по охране воздуха найдены на полигоне ТКО в Нижнем Тагиле
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Женщину, которую вытащили из Тагильского пруда, не удалось спасти. В больнице у нее случился инфаркт, и она скончалась. Тагильчанка едва не утонула 17 августа на мелководье в районе гостиницы Demidov Plaza. Тогда ее вытащили и реанимировали.

Случился инфаркт. Спасенная на Тагильском пруду женщина скончалась
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В Нижнем Тагиле состоялся чемпионат по уличной атлетике среди любителей. Соревновались атлеты по направлениям фристайл СОЛО и базовый комплекс, мужская и женская категория (от 7 до 15 лет).

Чемпионат по уличной атлетике среди любителей прошел в Нижнем Тагиле
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Водитель автобуса зажал дверями пожилую женщину по дороге на ВИЗе в Екатеринбурге 18 августа. Автобус №012 отъезжал от остановки «Репина». В какой-то момент водитель закрыл двери, когда 63-летняя женщина еще не успела выйти из салона.

Водитель автобуса протаранил пенсионерку по дороге в Екатеринбурге
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#Дарья Сорокина#Водитель#Автобус#Пенсионерка#Тагильский пруд#Чемпионат#Грибы#Общество#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил
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