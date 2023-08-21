1 миллион рублей «прокатал» в такси пенсионер из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В середине августа мужчине позвонил «следователь» и сказал, что с его счета якобы производятся переводы за границу. Аферист припугнул дедушку уголовной ответственностью и потребовал бороться за свои сбережения.
После пенсионеру позвонил «сотрудник Центробанка». Он сказал, что на его имя пытаются взять кредиты. Поэтому ему нужно взять «зеркальный» кредит.
Также аферист сказал, что нужно снять все уже имеющиеся деньги с карты и перевести их на ранее неизвестные дедушке счета. После этого мошенник вызвал пенсионеру такси, и мужчина целый день разъезжал по банкам.
Очнулся дедушка только тогда, когда перевел аферисту последние деньги. Он стал перезванивать сотрудницу «Центробанка», но тот уже не отвечал на звонки. Свои деньги он тоже не нашел.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».