100 тысяч компенсации получит пострадавший в ДТП под Екатеринбургом мальчик

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Известно, что в результате ДТП 31 декабря прошлого года на участке автодороги Пермь-Екатеринбург, пострадал 10-летний мальчик. Был причинен тяжкий вред его здоровью, сообщает региональная прокуратура.
Известно, что в тот день машина с мальчиком и водителем опрокинулась, наехав на рыхлый снег в середине проезжей части.
Работы по содержанию дороги выполняло АО «Свердловскавтодор». Известно, что там нашлись нарушения ГОСТ. Также подтверждено, что именно снег на дороге мог стать причиной того, почему в тот день водитель авто потерял контроль над управлением.
В результате суд взыскал с АО «Свердловскавтодор» в пользу законного представителя пострадавшего мальчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.