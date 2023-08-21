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100 тысяч компенсации получит пострадавший в ДТП под Екатеринбургом мальчик

100 тысяч компенсации получит пострадавший в ДТП под Екатеринбургом мальчик

21 августа 2023, 09:41
Фото: 1MI
Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в ДТП под Екатеринбургом ребенка.

Известно, что в результате ДТП 31 декабря прошлого года на участке автодороги Пермь-Екатеринбург, пострадал 10-летний мальчик. Был причинен тяжкий вред его здоровью, сообщает региональная прокуратура.

Известно, что в тот день машина с мальчиком и водителем опрокинулась, наехав на рыхлый снег в середине проезжей части.

Работы по содержанию дороги выполняло АО «Свердловскавтодор». Известно, что там нашлись нарушения ГОСТ. Также подтверждено, что именно снег на дороге мог стать причиной того, почему в тот день водитель авто потерял контроль над управлением.

В результате суд взыскал с АО «Свердловскавтодор» в пользу законного представителя пострадавшего мальчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

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#Дарья Сорокина#ДТП#Екатеринбург#Компенсация#Моральный вред#Автодорога#Машина#Водитель#Проезжая часть#Происшествия
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