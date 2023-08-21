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27-летняя жительница Екатеринбурга выпала из окна в Казани и разбилась

27-летняя жительница Екатеринбурга выпала из окна в Казани и разбилась

21 августа 2023, 10:50
Фото: 1MI
В Казани разбилась 27-летняя девушка, которая выпала из окна. Погибшая была жительницей Екатеринбурга.

Это произошло в Казани, где девушка жила и работала на протяжении двух лет. Друзья погибшей утверждают, что за мгновенья до трагедии из квартиры слышались крики, пишет Е1.

Пока никакой информации у нас нет, что там произошло, ее мама приедет на опознание, будет проведена экспертиза, — рассказал приятель девушки.

Теперь друзья Кристины собирают деньги на транспортировку тела в Екатеринбург. Здесь ее похоронят. Дома у нее осталась мама.

Ранее в Екатеринбурге мужчина спускался из окна по веревке, сорвался и упал на асфальт. После произошедшего он поднялся и, хромая, куда-то пошел.

В Екатеринбурге мужчина спускался из окна по веревке и сорвался
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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Казань#Падение из окна#Крики#Происшествия
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