27-летняя жительница Екатеринбурга выпала из окна в Казани и разбилась

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Это произошло в Казани, где девушка жила и работала на протяжении двух лет. Друзья погибшей утверждают, что за мгновенья до трагедии из квартиры слышались крики, пишет Е1.
Пока никакой информации у нас нет, что там произошло, ее мама приедет на опознание, будет проведена экспертиза, — рассказал приятель девушки.
Теперь друзья Кристины собирают деньги на транспортировку тела в Екатеринбург. Здесь ее похоронят. Дома у нее осталась мама.
Ранее в Екатеринбурге мужчина спускался из окна по веревке, сорвался и упал на асфальт. После произошедшего он поднялся и, хромая, куда-то пошел.