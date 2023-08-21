81-летнего пенсионера с черной тростью ищут в Алапаевске

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
20 августа дедушка ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в МВД России «Алапаевский».
Среди примет пропавшего: 160 см., худощавое телосложение, седые короткие волосы, дугообразные брови, светлые глаза и тонкие губы. На момент пропажи он был одет в темную футболку, трико цвета хаки и черные ботинки. С собой у него была металлическая черная трость.
Полицейские ищут дедушку в разных местах, в том числе проверяются авто- и ж/д вокзалы, больницы. Всех тех, кто знает что-то о местонахождении пенсионера, просят позвонить по телефону 8(34346) 3-42-25 или по линии «02».