81-летнего пенсионера с черной тростью ищут в Алапаевске

Среди примет пропавшего: 160 см., худощавое телосложение, седые короткие волосы, дугообразные брови, светлые глаза и тонкие губы. На момент пропажи он был одет в темную футболку, трико цвета хаки и черные ботинки. С собой у него была металлическая черная трость.