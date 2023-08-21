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81-летнего пенсионера с черной тростью ищут в Алапаевске

81-летнего пенсионера с черной тростью ищут в Алапаевске

21 августа 2023, 09:15
Фото: 1MI
Полиция Алапаевска разыскивает пропавшего 81-летнего пенсионера. Его зовут Киселев Анатолий Федорович.

20 августа дедушка ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в МВД России «Алапаевский».

Фото: МВД России «Алапаевский».

Среди примет пропавшего: 160 см., худощавое телосложение, седые короткие волосы, дугообразные брови, светлые глаза и тонкие губы. На момент пропажи он был одет в темную футболку, трико цвета хаки и черные ботинки. С собой у него была металлическая черная трость.

Полицейские ищут дедушку в разных местах, в том числе проверяются авто- и ж/д вокзалы, больницы. Всех тех, кто знает что-то о местонахождении пенсионера, просят позвонить по телефону 8(34346) 3-42-25 или по линии «02».

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#Пенсионер#Алапаевск#Полиция#МВД#Пропажа#Приметы#Происшествия#Свердловская область#Дарья Сорокина
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