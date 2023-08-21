Автошкола в Первоуральске выплатит полмиллиона обучающимся за плохое обучение

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Некоторое время назад организация заключила договоры с горожанами для подготовки водителей категории «В». Стоимость обучения составляла от 7,5 тысячи рублей до 28 тысяч рублей. Автошкола нарушила сроки оказания услуг, прописанных в договорах, из-за чего обучение прошло не в должном объеме и низкого качества, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
На протяжении года ученики автошколы, недовольные организацией обучения, пытались вернуть свои деньги, однако их попытки не увенчивались успехом. Тогда им оказал помощь Первоуральский консультационный пункт. Вскоре сотрудники Роспотребнадзора передали в суд иск о защите прав потребителей.
Суд, рассмотрев исковое заявление, взыскал с организации стоимость неоказанных услуг, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за отказ от исполнения требований обучаемых. Общая сумма взыскания превысила 530 тысяч рублей.
Напомним, 10-летний мальчик, который пострадал в ДТП 31 декабря 2022 года, получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей.