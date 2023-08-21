Автошкола в Первоуральске выплатит полмиллиона обучающимся за плохое обучение

Некоторое время назад организация заключила договоры с горожанами для подготовки водителей категории «В». Стоимость обучения составляла от 7,5 тысячи рублей до 28 тысяч рублей. Автошкола нарушила сроки оказания услуг, прописанных в договорах, из-за чего обучение прошло не в должном объеме и низкого качества, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.