Дело экс-начальника наркоконтроля из Первоуральска направлено в суд

Полицейский предложил своему знакомому обратиться к директору этого предприятия с предложением передать через него 1,5 млн рублей. За это, действующий на тот момент силовик, обещал прекратить проверку. При этом в ходе расследования оказалось, что обвиняемый не планировал оказывать помощь.