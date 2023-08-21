tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Дело экс-начальника наркоконтроля из Первоуральска направлено в суд

Дело экс-начальника наркоконтроля из Первоуральска направлено в суд

21 августа 2023, 08:32
Фото: 1MI
В Первоуральске перед судом предстанет экс-полицейский, который обвиняется в покушении на мошенничество. Ранее он возглавлял отделение по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Свердловской области.

Экс-полицейский обвиняется в покушении на мошенничество. По данным силовиков, в 2022 году мужчина, занимая должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области, узнал, что в отношении частной компании проводится проверка по факту незаконной рубки леса.

Полицейский предложил своему знакомому обратиться к директору этого предприятия с предложением передать через него 1,5 млн рублей. За это, действующий на тот момент силовик, обещал прекратить проверку. При этом в ходе расследования оказалось, что обвиняемый не планировал оказывать помощь.

В результате 9 апреля 2023 года полицейский был задержан при получении средств, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

По словам главы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, операция по задержанию проводилась совместно с сотрудниками ФСБ и оперуполномоченными подразделения собственной безопасности. Сотрудника отстранили от службы и уволили по отрицательным мотивам. В случае, если суд признает вину обвиняемого, он получит уголовное наказание.

За взятку в 100 тысяч рублей в Екатеринбурге судят инспектора ДПС
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывшего мэра Пышмы обвинили в получении 1,5 млн взяткиЭкс-полицейский в Екатеринбурге осужден на семь лет за получение взяткиЖителю Свердловской области выписали 100 тысяч штрафа за взятку преподавателю
#Ирина Кирилова#Полиция#Взятка#Обвинение#Суд#Первоуральск
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
Сегодня, 06:57
Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
18 августа, 12:11
«Режим наследия». Губернатор Куйвашев высказался об Универсиаде в Екатеринбурге
Сегодня, 04:16
В честь Дня города «умную» остановку в центре Екатеринбурга заменили на «красивую»
18 августа, 12:03
Давка произошла на концерте группы «Дискотека Авария» в Екатеринбурге
Вчера, 10:37
Случился инфаркт. Спасенная на Тагильском пруду женщина скончалась
19 августа, 11:50