Дело экс-начальника наркоконтроля из Первоуральска направлено в суд

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Экс-полицейский обвиняется в покушении на мошенничество. По данным силовиков, в 2022 году мужчина, занимая должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области, узнал, что в отношении частной компании проводится проверка по факту незаконной рубки леса.
Полицейский предложил своему знакомому обратиться к директору этого предприятия с предложением передать через него 1,5 млн рублей. За это, действующий на тот момент силовик, обещал прекратить проверку. При этом в ходе расследования оказалось, что обвиняемый не планировал оказывать помощь.
В результате 9 апреля 2023 года полицейский был задержан при получении средств, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
По словам главы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, операция по задержанию проводилась совместно с сотрудниками ФСБ и оперуполномоченными подразделения собственной безопасности. Сотрудника отстранили от службы и уволили по отрицательным мотивам. В случае, если суд признает вину обвиняемого, он получит уголовное наказание.