Дерево упало на девушку в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
По словам свидетельницы случившегося, девушка выжила, но у нее есть травмы. Пострадавшая доставлена в больницу, сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу. Она утверждает, что упала береза.
В пресс-службе учреждения сообщили, что девушка отдыхала в загородном клубе «Мед». Она с друзьями решила прогуляться до водоема. Путь лежал через «Лесную сказку». Когда туристы уже возвращались обратно, начался шквалистый ветер. Из-за него дерево и упало. Сотрудники вызвали скорую помощь и помогли медикам.