Дерево упало на девушку в Свердловской области

В пресс-службе учреждения сообщили, что девушка отдыхала в загородном клубе «Мед». Она с друзьями решила прогуляться до водоема. Путь лежал через «Лесную сказку». Когда туристы уже возвращались обратно, начался шквалистый ветер. Из-за него дерево и упало. Сотрудники вызвали скорую помощь и помогли медикам.