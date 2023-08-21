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Updated Сегодня, 06:26

Дерево упало на девушку в Свердловской области

Дерево упало на девушку в Свердловской области

21 августа 2023, 06:24
Фото: 1MI
Дерево упало на девушку на территории загородного клуба «Лесная сказка» в селе Балтым Свердловской области. Инцидент случился 19 августа.

По словам свидетельницы случившегося, девушка выжила, но у нее есть травмы. Пострадавшая доставлена в больницу, сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу. Она утверждает, что упала береза.

В пресс-службе учреждения сообщили, что девушка отдыхала в загородном клубе «Мед». Она с друзьями решила прогуляться до водоема. Путь лежал через «Лесную сказку». Когда туристы уже возвращались обратно, начался шквалистый ветер. Из-за него дерево и упало. Сотрудники вызвали скорую помощь и помогли медикам.

#Ирина Кирилова#18+#Инцидент#Береза#Дерево#Пострадавшие#Лес#Происшествия#Свердловская область
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