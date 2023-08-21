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Дом и гараж сгорели в Нижнем Тагиле

Дом и гараж сгорели в Нижнем Тагиле

21 августа 2023, 13:55
Фото: 1MI
Из-за электропроводки в частном доме в Нижнем Тагиле горели стены, кровля, перекрытие и домашняя утварь. Дом горел на улице Горбуновской.

Пожар произошел 19 августа. Известно, что возгорание началось с гаража, который примыкает к двухэтажному частному дому. Установлено, что пламя разгорелось из-за неисправности электропроводки.

Во время пожара хозяева находились дома. Увидев пламя, они вызвали огнеборцев. Об этом сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

В этот же день горела квартира на улице Победы. В результате оказалось повреждено домашнее имущество.

Возгорание началось из-за брошенного окурка в угол комнаты, где лежали домашние вещи. Пожарных вызвали люди с улицы, они увидели в окне хозяина квартиры. Никто не пострадал.

Также в этот же день в СТ «Железнодорожник» сгорел садовый дом. Хозяйка приехала на сад на выходные, затопила баню. Там начался пожар, который перекинулся и на дом.

Женщина в этот момент смотрела телевизор в доме и не заметила огня. Спасли ее соседи, вызвавшие спасателей. Предполагаемая причина возгорания — неправильное устройство трубы дымохода.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Горноуральский ГО#Электропроводка#Дом#Пожар#Происшествия
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