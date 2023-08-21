Эксперт рассказал, как удались пятна с ковра

«Нанесите средство на поверхность ковра, дайте ему время воздействовать, а затем удалите грязь с помощью пылесоса или тряпки из микрофибры. Кроме того, сода и уксус являются отличными естественными очистителями и хорошо справляются с удалением пятен и неприятных запахов с ковра», — рассказывает сотрудница службы клининга Алла Бельчак интернет-изданию «Подмосковье сегодня».