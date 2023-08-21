Эксперт рассказал, как удались пятна с ковра

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
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Updated Сегодня, 19:00
Для более тщательной очистки подходит пароочиститель. Он проникает глубоко в нити ковра и эффективно удаляет грязь, микробы и пятна. Для этой цели можно использовать специальные средства, которые можно приобрести в магазине. Они предназначены для удаления пятен, пыли и неприятных запахов.
«Нанесите средство на поверхность ковра, дайте ему время воздействовать, а затем удалите грязь с помощью пылесоса или тряпки из микрофибры. Кроме того, сода и уксус являются отличными естественными очистителями и хорошо справляются с удалением пятен и неприятных запахов с ковра», — рассказывает сотрудница службы клининга Алла Бельчак интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Рассыпьте немного соды на поверхность или протрите ее разведенным в воде уксусом, дайте им время впитаться, а затем пройдитесь по ковру пылесосом, мягкой тряпкой или губкой. Однако не забывайте использовать перчатки при чистке ковра, добавила эксперт.