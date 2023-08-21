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Updated Сегодня, 09:28

Финансирование сферы ЖКХ в Свердловской области будет увеличено на 2 млрд рублей

Финансирование сферы ЖКХ в Свердловской области будет увеличено на 2 млрд рублей

21 августа 2023, 09:26
Фото: 1MI
Более чем на два миллиарда увеличено финансирование госпрограммы по развитию ЖКХ в Свердловской области. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев.

Средства будут направлены в муниципалитеты на развитие инфраструктуры, а также модернизацию объектов ЖКХ. В том числе больше 600 миллионов будет выделено в 2023 году, сообщили в департаменте информационной политики.

По словам министра ЖКХ региона Николая Смирнова, в частности, средства будут направлены на модернизацию очистных сооружений в Березовском, строительство котельной в деревне Приданниково Красноуфимского района, а также строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище и другие объекты.

Дополнительные средства будут направлены на оказание господдержки предпринимателям, работающим с твердыми коммунальными отходами.

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#Ирина Кирилова#ЖКХ#Модернизация#Развитие#Муниципалитеты#Экономика#Свердловская область
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