Финансирование сферы ЖКХ в Свердловской области будет увеличено на 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Средства будут направлены в муниципалитеты на развитие инфраструктуры, а также модернизацию объектов ЖКХ. В том числе больше 600 миллионов будет выделено в 2023 году, сообщили в департаменте информационной политики.
По словам министра ЖКХ региона Николая Смирнова, в частности, средства будут направлены на модернизацию очистных сооружений в Березовском, строительство котельной в деревне Приданниково Красноуфимского района, а также строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище и другие объекты.
Дополнительные средства будут направлены на оказание господдержки предпринимателям, работающим с твердыми коммунальными отходами.